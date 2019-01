Nasce in Abruzzo una collaborazione tra le aziende del settore prodotti per la persona e la Regione

L’Abruzzo accoglie da decenni nel suo territorio numerose aziende afferenti al settore dei prodotti per la persona, dai produttori di pannolini e assorbenti ai produttori di tecnologia e di software per le linee produttive, alla ricerca e sviluppo di prodotto e di processo.

Il comparto è il più significativo a livello europeo per concentrazione di aziende. Per l’Abruzzo questa presenza vale circa 3.000 posti di lavoro e circa 2,5 miliardi di euro di fatturato complessivo.

Da questi dati prende le mosse “CLIP – Cluster Regionale per l’Igiene della Persona”, un Accordo di Programma sulla sostenibilità ambientale che Regione Abruzzo e sette importanti aziende presenti sul territorio regionale, promuovono a livello nazionale, con una dotazione di oltre 100 milioni di euro di investimenti privati.

“Si tratta – spiega il presidente vicario della Giunta regionale – del più significativo Accordo di Programma per la sostenibilità proposto da una Regione al Ministero dello Sviluppo economico. Regione Abruzzo si è resa disponibile, dopo aver valutato le progettualità proposte dalle aziende, a chiedere al MISE il riconoscimento dell’Accordo di Programma per concedere le agevolazioni e i sostegni previsti dalla norma”.

L’Accordo verrà presentato martedì 22 gennaio, presso l’Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo, a Pescara, a partire dalle 9.30.

“La sostenibilità è ineluttabile – conclude il Presidente – soprattutto in un territorio tutelato come quello abruzzese e ci rassicura constatare che il 93% delle grandi imprese nel mondo punta sulla sostenibilità e che in Italia chi ha investito in politiche green, per il 79%, genera innovazione e competitività: un volano per l’economia dell’intero Abruzzo”. (Fonte Abruzzo Sviluppo)