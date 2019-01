Sabato 26 gennaio anche le scuole sansalvesi aderiscono a "Arance della salute Airc"

Sabato 26 gennaio AIRC apre il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi 20 mila volontari, impegnati in 3.000 piazze a distribuire Le Arance della Salute, frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. Si tratta, infatti, di arance rosse italiane che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi.

Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance e per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di vitamine, da quest’anno, ci sono anche marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro). I volontari, inoltre, consegneranno una Guida con alcune preziose informazioni sulla prevenzione, in particolare su fumo e obesità, insieme a ricette sane e gustose a base di arance, firmate da Moreno Cedroni, Carlo Cracco e dal giovane chef JRE Roberto Tonola.

Il testimonial della campagna delle Arance Sanitarie 2019 è stato scelto il cantante vastese Davide Petrella. La storia di Davide Petrella 27 anni di Vasto, è uno di quelli che testimonia come da una situazione di difficoltà e dolore possa nascere di bello frutta . A causa del cancro ha perso suo padre nel 2002, sua madre nel 2014 . La vita ha messo a dura prova lui e il fratello minore, facendoli trovare troppo presto per doversi ritirare da soli. Ma Davide non si perse d'animo e trovò un modo per trasformare il suo dolore in qualcosa di utile per gli altri: divenne volontario Airc, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro . Un impegno, nelle varie iniziative di raccolta fondi che Airc organizza ogni anno, è diventato il modo di incontrare altre persone e spiegare che " contribuire in modo costruttivo alla ricerca di un male così presente e che crea così tanta sofferenza è qualcosa di giusto ". Ancora oggi, che vive e lavora a Milano, continua a impegnarsi nell'associazione che lo ha scelto come testimonial per la campagna che si terrà in centinaia di piazze italiane il 26 gennaio.

AIRC: Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Da oltre cinquant’anni AIRC sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Oggi conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori - 63% donne e 54% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. Dalla fondazione a oggi AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e trecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2018). Informazioni e approfondimenti su airc.it