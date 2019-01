ELEZIONI REGIONALI- Chi è Gabriella D'Angelo, candidata nella lista civica Avanti Abruzzo

Gabriella D'Angelo, candidata nella lista civica di ispirazione socialista Avanti Abruzzo per Giovanni Legnini presidente. Avvocato specializzato nel diritto amministrativo e mamma di Emma e Giuseppe, di 6 e 4 anni, avuti con Umberto. Ha 42 anni ed è originaria di San Salvo. E' stata coordinatrice della sede di San Salvo-Vasto dell'associazione Cittadinanzattiva, segretaria del "Tribunale dei diritti del Malato" e attualmente è consulente legale di due Cas (centro accoglienza straordinario) per richiedenti asilo. E' coordinatrice del Psi di San Salvo e nel 2017 alle ultime amministrative si è candidata in appoggio a Gennaro Luciano con la lista Città Futura. Dal 1999 al 2001 ha lavorato al Parlamento Europeo e nella Commissione "Diritti dell'uomo e Affari del Cittadino" per il quale ha scritto la risoluzione "per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili" votata all'unanimità e destinata a cambiare la sorte di molte donne in Africa e non solo. Da sempre impegnata nel sociale Gabriella D'Angelo decide di scendere in campo spinta dalla passione per il bene comune.

"Bisogna ripartire dalle persone", afferma, "Il mio impegno sarà a sostegno delle famiglie, in particolare a coloro che hanno gravi problemi di salute e disagio sociale, degli anziani e dei diversamente abili", continua, "Attenzione anche a chi non ha un lavoro per restituire la dignità a chi lo ha perso dandogli la possibilità di rendersi utile".