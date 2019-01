Congresso regionale dei cuochi, per il gelato c'è Ida Di Biaggio

Tutto pronto per la V edizione di Meet in Cucina Abruzzo, il congresso regionale dei cuochi si terrà lunedì 28 gennaio presso il Centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti Scalo.

L’evento, ideato da Massimo Di Cintio è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, la Regione Abruzzo e con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, Unione Cuochi Abruzzesi e Slow Food Abruzzo e Molise.

Primo ospite d’onore di Meet in Cucina Abruzzo 2019 sarà un caro amico dell’Abruzzo, da poco entrato nell’olimpo dei 10 migliori chef italiani con la terza stella Michelin – quel Mauro Uliassi chef e patron del ristorante Uliassi di Senigallia, che racconterà i momenti salienti della sua carriera, di quando ancora ragazzo scavezzacollo con il rock nella testa ha iniziato a provare piacere nel far felici gli altri cucinando, fino a diventare il cuoco ricercatore e divulgatore che è oggi, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi che lo affiancano in cucina e nel Lab, il gruppo creativo che ogni anno – proprio in questo periodo – studia e sperimenta i nuovi piatti per il menu del ristorante.

Non mancherà Niko Romito (Reale Casadonna***, Castel di Sangro) insieme a Mattia e Marcello Spadone (La Bandiera*, Civitella Casanova), Davide Pezzuto (D.One*, Montepagano di Roseto degli Abruzzi) e al ritorno dopo tre anni di William Zonfa (Magione Papale*, L’Aquila).

Secondo ospite d’onore di Meet in Cucina Abruzzo sarà come di consueto un abruzzese “di ritorno”: si tratta di Danilo Cortellini, originario della provincia di Teramo e oggi chef dell’Ambasciata italiana a Londra dopo essersi formato nelle cucine del Domenico di Imola e di Perbellini a Isola Rizza (VR) prima di volare a Londra per lavorare prima come sous chef del Dolada, poi come chef de partie al ristorante Zafferano, intramezzato da uno stage con Alain Ducasse al Dorchester. Danilo Cortellini nel 2015 è stato anche tra i finalisti del Masterchef Professional trasmesso da BBC2.

Come di consueto Meet in Cucina ogni anno presenta un gruppo di cuochi che si sono messi in luce negli ultimi anni, e per l’edizione 2019 sono stati selezionati Vito Pastore (L’Antico Torchio del Castello Chiola, Loreto Aprutino) Sabatino Lattanzi con Frederik Lasso (Zunica 1880, Civitella del Tronto) e Franco Franciosi con Francesco D’Alessandro (Mammaròssa, Avezzano).

L’approfondimento tecnico sarà dedicato al “gelato gourmet” con la sansalvese Ida Di Biaggio della Gelateria – Cioccolateria Novecento (Pescara) che presenterà anche il nuovo modello della macchina mantecatrice “Principessa”.