A San Salvo Marina la 14esima edizione del Trofeo Carnevale

Inizia il conto alla rovescia per il trofeo carnevale che nella giornata del 10 febbraio 2019 si disputera’ la 14à edizione della gara ciclistica amatoriale organizzata dal VELO CLUB San Salvo del presidente Tonino Maggitti e che aprira’ il calendario stagionale delle gare ciclistiche su strada sotto l’egida della UISP(Lega Ciclismo Abruzzo e Molise)

Il circuito si sviluppa sul lungomare della marina per una lunghezza di 3 km da ripetere 17 volte(partenza da via Vespucci vicino all’Agrimare,via Berlinguer,lungomare Cristiforo Colombo,via Andrea Doria,via Magellano)con arrivo sulla via di partenza via Vespucci

Quest’anno con una novita’ le preiscrizioni si faranno direttamente all UISP o tramite il QR-CODE disponibile sui volantini distribuiti,sul sito del Velo Club San Salvo o sulla nostra pagina facebook

PRIMA PARTENZA: ore9.30, M5-6-7-8 e cat.donne