Fatturazione elettronica, a Vasto un corso gratuito organizzato da Confcommercio

Un corso gratuito, riservato agli iscritti dell’associazione di categoria ed a coloro che volessero diventarlo, per imparare a redigere, in piena autonomia, una fattura elettronica. Confcommercio Chieti scende di nuovo in campo a supporto della categoria alle prese, con l’arrivo del 2019, con le novità introdotte dalla fatturazione elettronica. Un obbligo di legge che rischia di diventare un ulteriore fardello per le piccole e medie imprese della provincia, già alle prese con una lenta e difficoltosa ripresa dei consumi.

Per questi motivi Confcommercio, a partire da martedì 22 gennaio, ha organizzato nella sede della delegazione di Vasto, in via Maddalena 63/A, un corso gratuito per tutti i suoi numerosi associati. Si parlerà delle modalità con cui dovranno essere redatte le fatture elettroniche attraverso lo “Sdi”, il sistema di interscambio istituito dall’Agenzia delle entrate. Le lezioni, tenute dai professionisti di Confcommercio, si svolgeranno, ogni martedì, dalle 10 alle 12, nelle sede di Vasto.

“Si tratta di un servizio ulteriore offerto alle imprese con l’obiettivo", afferma Marisa Tiberio, presidente provinciale Confcommercio Chieti, "di renderle autonome in materia di fatturazione elettronica. In queste settimane abbiamo ricevuto molte richieste di aiuto dai nostri associati e ci è sembrato giusto mettere a disposizione le nostre competenze per superare al meglio gli impacci iniziali legati all’obbligo della fatturazione elettronica.Confcommercio, se mai ce ne fosse bisogno, si conferma vicina alle imprese del territorio.”