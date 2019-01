Us San Salvo, domani, a Vasto Marina per dimostrare la propria forza

Alle ore 14,30 sul campo di contrada San Tommaso la Us San Salvo incontrerà il Vasto Marina.

È l’ occasione buona dei biancoazzuri per dimostrare le proprie capacità contro un forte avversario attualmente secondo in classifica con 43punti.

Vista la poca distanza della trasferta si invitano tutti i tifosi a seguire e sostenere la Us San Salvo in questo derby importante per il morale e per la classifica.

Forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!