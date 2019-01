La testimonianza di un soccorso, il dovere civico che può salvare una vita

Riceviamo e Vi proponiamo la testimonianza di un soccorritore in relazione all’ incidente verificatosi questa mattina ad una donna di Cupello che percorreva la Sp182 per raggiungere San Salvo. Per la signora C.B. è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per essere estratta dalla carcassa della Fiat punto per poi essere condotta dall'ambulanza allo stadio di San Salvo dove l'attendeva l'elisoccorso che l'ha trasportata all' ospedale civile di Pescara per le contusioni varie e il trauma toracico avuto.

"Ho visto l’incidente quando già era avvenuto e mi sono fermata. La signora era vigile e io continuavo a parlare per tenerla attiva chiedendo i numeri di telefono dei suoi parenti; lei era alla guida ma nell’impatto è stata sbalzata sul lato passeggero e un braccio è uscito fuori dal finestrino finendo schiacciato dall’abitacolo. Mi sono prodigata a sollecitare i soccorsi e i vigili del fuoco perché la portiera era bloccata. Insieme con me altri passanti: ci siamo intrattenuti finché la signora non è stata caricata sull’ ambulanza. Spero che l'aiuto prestato possa essere stato sufficente per scongiurare il peggio. Vi rendo questa testimonianza ma chiedo di rimanere nell'anonimato."