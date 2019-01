Le reliquie di San Vitale una fortuna sconosciuta

"Questa mattina mi sono recato in chiesa per un saluto al nostro caro San Vitale Martire

È vero non sono un praticante assiduo e non sono neanche un buon cristiano ma sono sansalvese e vedere le reliquie coperte da alcune panche che non permettono neanche l'accesso per un momento di preghiera mi ha fatto davvero incazzare

Spero siano state messe li temporaneamente da qualche ragazzino per eseguire qualche lavoro e poi sbadatamente non sono state tolte

Ho pensato più volte se scrivere questo post o non scriverlo ma poi non ho resistito"

E' questo il post di Biondo Tomeo, sansalvese autentico, che sul gruppo social "Sei di San Salvo se..." pone una questione importante alla discussione della nostra comunità. E non mi riferisco solo alla comunità religiosa che custodisce le sacre reliquie ma anche e soprattutto alla comunità sociale, poilitica ed economica.

In tutti i luoghi del mondo, ove ci sono reliquie di Santi, vengono organizzati percorsi e visite guidate, segnaletica stradale e segnaletica interna alla chiesa, audioguide, pubblicazioni, pieghevoli, souvenir...

Non credo che Biondo volesse fare polemiche inutili ma semplicemente spronarci tutti alla valorizzazione di quanto di bello e prezioso abbiamo.