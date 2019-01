Il Cinquecento nel Molise: i castelli di Venafro e di Gambatesa descritti e spiegati da Franco Valente

Giovedì 24 gennaio il secondo incontro dei “Percorsi d’Abruzzo e Molise" organizzati da Italia Nostra del Vastese.

Il Molise conserva due importanti testimonianze della pittura cinquecentesca nel Castello di Capua a Gambatesa e nel Castello Pandone a Venafro.

Enrico Pandone, conte di Venafro, trasformò la fortezza ereditata dal padre in un’agiata residenza, ristrutturando il maniero secondo le più aggiornate esperienze dell’architettura rinascimentale e facendone decorare le stanze in mondo del tutto originale nel 1524: volle far ritrarre in affresco, su leggere sagome di stucco a bassorilievo, gli amati cavalli della sua scuderia. Malgrado i danni causati dal tempo e dagli uomini, si tratta di un vero spettacolo, la cui suggestione è aumentata dal fatto che, entrando nell’edificio, proprio non te l’aspetti una cosa del genere.

Enrico Pandone, protagonista dei cinquecenteschi torbidi politici d’Italia, fece purtroppo una brutta fine. Tradì Carlo V alleandosi col Lautrec nel 1525, una scelta che gli costò l’esecuzione capitale nel 1528.

Se il nome dell’artista che decorò le stanze di Castel Pandone è a noi ignoto, il pittore Donato Decumbertino nel 1550orgogliosamente firma il ciclo pittorico che rende splendida l’ala residenziale del Castello di Gambatesa. Commissionati da Vincenzo di Capua, come si apprende in un’altra epigrafe pittorica, gli affreschi raccolgono le più aggiornate sollecitazioni del manierismo italiano e contengono numerose citazioni colte (dalle Metamorfosi di Ovidio all’Arcadia di Sannazzaro), ma anche riferimenti a simboli particolarmente in voga all’epoca (il labirinto) e a fatti più o meno contemporanei, come l’eruzione del Vesuvio, la costruzione della nuova basilica di San Pietro, la battaglia navale di Otranto del 1481.

Per completare il percorso di conoscenza. domenica 3 febbraio andremo a Venafro e a Gambatesa per vedere dal vivo i due originali e pregevoli affreschi.

Vasto, giovedì 24 gennaio 2019, ore 18:00

Teatro Figlie della Croce

Via Madonna dell'Asilo, 13

Vasto, giovedì 24 gennaio 2019, ore 18:00

Teatro Figlie della Croce, Via Madonna dell'Asilo, 13

Approfondimenti

http://www.francovalente.it/2007/12/22/i-cavalli-di-enrico-pandone-nel-castello-di-venafro-2/

http://www.francovalente.it/2008/02/03/il-castello-di-gambatesa/

Imminente: visita guidata a Castel Pandone di Venafro e a Castel di Capua a Gambatesa; conferenze su la Topografia del Sannio Antico, la Histonium dei Frentani, le chiese longobarde del Molise; visite guidate tematiche ad Atessa, nel centro storico di Vasto e nelle riserve naturali vastesi.