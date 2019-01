"Interventi regionali per la vita indipendente", anche a San Salvo è possibile presentare la domanda

Con la legge regionale 2012 n. 57 “Interventi regionali per la Vita Indipendente”, la Regione Abruzzo riconosce e garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, capaci di autodeterminazione e residenti nel territorio regionale, il diritto alla vita indipendente attraverso il finanziamento di progetti annuali di assistenza personale autogestita.

Con delibera n. 759 del 15 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha stabilito in € 20.000,00 il valore massimo dell'ISEE nonché l'importo massimo del finanziamento ammissibile per ciascun livello di intensità assistenziale.

Gli utenti residenti (età compresa tra 18 e 67 anni) nel Comune di San Salvo, inserito nell'Ambito Distrettuale Sociale n. 07 Vastese, che intendono usufruire di questa tipologia di assistenza sono tenuti a presentare istanza entro il 31.01.2019 direttamente presso questo comune di residenza.

Per ogni informazione è a disposizione l’ufficio Politiche sociali.