Rapina alla Bper di San Vito Chietino, bottino tra i 3 e i 4mila euro

Si stima fra i 3 e i 4 mila euro l'ammontare di una rapina a mano armata, presumibilmente con una pistola giocattolo, alla banca Bper, di San Vito Chietino. Il colpo è avvenuto poco prima della chiusura pomeridiana, quando due malviventi a volto scoperto hanno fatto ingresso nell'ufficio e hanno minacciato direttore e impiegata, presenti due clienti, di consegnare il denaro contenuto in cassa. Dopo il colpo i malviventi, di età apparente tra i 50 e i 60 anni, che parlavano italiano senza particolari inflessioni dialettali, sono poi fuggiti a piedi per il centro storico, probabilmente attesi da un terzo complice. I carabinieri della compagnia di Ortona, diretti dal maggiore Roberto Ragucci, hanno immediatamente predisposto posti di blocco in tutta l'area frentana e all'ingresso ella A14. Sequestrati anche i filmati delle videocamere della Bper per cercare di ricostruire l'accaduto e identificare gli autori del colpo.