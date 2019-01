Allerta meteo della Protezione Civile: in Abruzzo previste nevicate a 600 e 800 metri

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 19010. Dalla tarda serata di oggi, lunedì 21 gennaio 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800m sull'Abruzzo e 300-500m su Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, in abbassamento nel corso della giornata di domani, martedì 22 gennaio 2019, fino a quote di pianura, su zone interne di Toscana, Marche ed Umbria, con apporti al suolo moderati.