Trasporto pubblico locale: continui disservizi di Tua e Rfi

Si ripetono in maniera frequente i disservizi a danno dei viaggiatori da parte di Tua e Rfi.

Siamo in tanti che ogni mattina a costo di enormi sacrifici utilizziamo i mezzi pubblici per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro e siamo stanchi dei ripetuti disservizi che pur avendoli segnalati non vengono rimossi.

Non è possibile che in una settimana perdiamo la coincidenza con il treno di Tua per Lanciano per ben tre volte.

L'ultima oggi, il treno di Rfi che parte da Termoli arriva a San Vito alle 8,18 (tre minuti di ritardo) in coincidenza con il treno di Tua che viene da Pescara e va a Lanciano, quest'ultimo anzichè partire alle 8,20 parte alle 8,18 addirittura in anticipo.

Siccome abbiamo segnalato più volte i tanti disservizi e non essendoci un garante che tuteli i diritti dei viaggiatori vogliamo denunciare pubblicamente quanto accade.

Chiediamo agli organi di informazione di aiutarci a diffondere ed amplificare questo messaggio affinchè arrivi ai responsabili delle aziende interessate e ai rappresentanti delle istituzioni con l'obiettivo di rimuovere le disfunzioni e i relativi disagi.

Infine, non vogliamo elencare le carenze sulla dotazione infrastrutturale nelle varie stazioni e l'inadeguatezza del parco mezzi, Vi invitiamo a viaggiare con noi affinchè possiate constatare da vicino le condizioni di arretratezza in cui si trova il nostro sistema dei trasporti.

Lavoratori e Studenti pendolari