“Gli ebrei sono matti”, in scena lo spettacolo per "La giornata della memoria"

L’Associazione Teatrale creatiVita celebra la Giornata della Memoria con il terzo appuntamento in cartellone per la Stagione Teatrale a San Salvo.

Stefania Pascali e Luigi Cilli presentano, al pubblico di abbonati e non, la pluripremiata pièce “Gli Ebrei sono matti” messa in scena dalla Compagnia “Teatro Forsennato” da Roma, con Dario Aggioli, anche autore, che divide il palco con Daniele Giuliani.

Il trend di presenze in teatro, che registra una costante crescita, unito all’interesse vivissimo verso la tematica di valenza storica, monito sempre attuale nello sguardo al futuro, fan si che si suggerisca al pubblico di acquistare i titoli di ingresso in prevendita, per evitare malauguratamente di incappare in un sold out che non permetterebbe l’ingresso per vedere lo spettacolo.

Per acquistare i biglietti, al prezzo di 10 euro, occorre recarsi al foyer del teatro Centro Culturale “A. Moro”, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Info 327.3220055 oppure 389.5826842.