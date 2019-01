Daniele Zinni e la voglia di riscatto, "Parteciperò al National Trophy 1000 Superbike"

La notte del 1 gennaio il capannone di Zinni Bevande, insieme ad altre due attività, in via Belgio, nella zona industriale di San Salvo, ha preso fuoco e ora quello che ne resta è un mucchio di cenere.

La famiglia Zinni non ha perso però le speranze e in breve tempo ha cercato di fare il possibile per riprendere e proseguire con l’attività, nonostante abbiano ora una collocazione ancora provvisoria.

La scorsa estate il secondo genito della famiglia, Daniele Zinni, si è reso noto ai media e alla comunità per la vittoria di Coppia Italia Velocità nella categoria 600 SS Pro 2018, aggiudicandosi la partecipazione anche al National Trophy 1000 Superbike per la prossima stagione, con una nuova e prestante moto da corsa. Dopo il duro colpo all’attività i progetti per le corse previste per il 2019 erano inizialmente passati in secondo piano, ma oggi Daniele decide, determinato e tenace, di voler comunque partecipare alla competizione e lottare per la vittoria, con la grinta che lo contraddistingue e il sostegno dei suoi affetti.

"Quando l’ultimo giorno dell’anno, allo scoccare della mezzanotte, ho brindato al nuovo inizio, avevo viaggiato con la mente e in pochi attimi si era prospettato davanti ai miei occhi il 2019 migliore che potessi immaginare", afferma Daniele, "Tanti progetti, obbiettivi da raggiungere e sogni e da realizzare.

In una notte però tutto è andato in fumo! Sono stati giorni, momenti e sensazioni difficili da descrivere, ma insieme con la mia famiglia ci siamo fatti forza e in tutti i modi stiamo cercando di ricostruire e ricominciare.

Fra i tanti progetti il più ambizioso per me è il campionato National Trophy 1000 Superbike, previsto a primavera, e per cui ho già fatto importanti investimenti, sacrifici, giornate di test e allenamenti intensi.

Inizialmente tutto è passato in secondo piano, bisognava fronteggiare una situazione molto più grande di me.

Ma poi ho ragionato e lungo e ho deciso di seguire il mio istinto: correrò quel campionato e lo farò con tutta la rabbia, la forza e la voglia di riscatto che mi brucia dentro".