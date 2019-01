Vuoi andare a lezione di pittura da Davide Scutece?

Davide Scutece un pittore pieno di risorse che di sicuro non ha bisogno di presentazioni qui a San Salvo (leggi) (Leggi), siccome in tanti glie lo hanno chiesto, ha deciso di mettere a disposizione tutto il suo sapere in materia d'arte a quanti vorranno imparare a dipingere o specializzarsi e acquisire nuove tecniche da un professionista del settore.

Il corso è strutturato per essere ad personam e verrà tenuto fondamentalmente presso il centro culturale A.Moro e tempo permettendo anche in villa. Le lezioni inizieranno il 1 febbraio dalle 15 alle 19 sono. Il corso consta di 10 sedute da due ore ciascuna recuperabili.

A fine corso ci sarà una mostra conclusiva. Per ogni informazione ci si può rivolgere direttamente a Davide Scutece al numero 3341175693.