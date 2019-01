Asfaltate le rampe, per la provinciale si attendono i fondi del Masterplan

Si accorciano i tempi di attesa per i lavori di asfaltatura delle strade di competenza provinciale. Sono state asfaltate nei giorni scorsi le rampe di accesso alla strada provinciale 197, quella che collega il casello dell'autostrada A14 con il centro di San Salvo. Con un apposito decreto la Provincia di Chieti ha assegnato infatti 110mila euro per gli interventi di messa in sicurezza del suddetto tratto di strada e del ponte sovrastante la strada provinciale 201, ex Fondo Valle Trigno. Fondi che sono bastati per rappezzare solamente le rampe e un tratto che, a seguito di alcuni eventi sismici, aveva subito delle modifiche strutturali tanto che tra la sede stradale e il ponte stesso si era creato un dislivello che andava aumentando sempre di più con il passare del tempo. Il dislivello risultava particolarmente insidioso per la circolazione dei veicoli in una strada particolarmente trafficata da mezzi pesanti.

"Ci sono voluti due anni di sollecitazioni per riuscire finalmente a ottenere un finanziamento, che non è assolutamente sufficiente, per mettere in sicurezza tutta la strada", aveva affermato il sindaco Tiziana Magnacca dopo la comunicazione del presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo. La strada rappresenta un'importante arteria stradale che collega la città alla zona industriale e al casello Vasto Sud-San Salvo, una zona strategica per l'economia non solo del Vastese ma di tutta la regione. La strada purtroppo rimane costellata da buche e asfalto dissestato, ridotta ormai a una mulattiera. In suo soccorso arrivano i fondi del Masterplan Abruzzo che ha assegnato 260mila euro per la SP 197 e 160mila euro per la SP 201.

I 28 sindaci del territorio avevano votato per affidare in subconcessione al Comune di Lentella gli interventi del medio e del basso Vastese, che ricadono nel distretto numero 5, mentre al Comune di Schiavi d'Abruzzo gli interventi dell'alto Vastese (distretto numero 6). "Entro la fine del mese riceveremo i progetti esecutivi approvati che a febbraio metteremo a bando", afferma il sindaco di Lentella Carlo Moro, "a marzo e aprile inizieranno sicuramente i lavori di asfaltatura", conclude il primo cittadino. "Avevamo chiesto di utilizzare quei 110mila euro sulla strada che è in condizioni peggiori delle rampe", afferma il sindaco Magnacca.