Marsilio, Pd a opposizione per decenni

''Il 10 febbraio prossimo cacceremo il Pd all'opposizione per decenni''. Lo ha detto il candidato presidente del centrodestra in Abruzzo Marco Marsilio durante il forum che si è tenuto nella sede Ansa di Pescara. ''Scegliere quella data per il voto, in un clima difficile, è l'ultimo dispetto del Pd e di D'Alfonso: prima hanno dovuto spicciare le faccende di casa propria. E' stato un attaccamento alla poltrona - ha proseguito Marsilio - Il ministro dell'Interno non poteva arrogarsi il diritto di rinviare le elezioni, e anche io ero contrario. Sarebbe stato un danno per l'Abruzzo prolungare l'agonia, una regione che non è governata da un anno e mezzo, che ha proseguito a scartamento ridotto, e quindi ferma e commissariata, un danno che l'Abruzzo non si poteva permettere'', ha chiuso. (Ansa Abruzzo)