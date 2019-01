Benefici, bonus e agevolazioni per i cittadini con Isee basso

Numerose agevolazioni, sconti e prestazioni sono previsti per i nuclei familiari con ISEE basso 2019.

reddito e pensione di cittadinanza

le agevolazioni più attese del 2019: il reddito e la pensione di cittadinanza. Il requisito principale per accedere al contributo è possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro (riferito all’intero nucleo familiare).

reddito di inclusione

Un beneficio economico destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 6 mila euro, riconosciuto per un periodo continuativo di 18 mesi che, superato tale limite, può essere rinnovato solo se sono trascorsi 6 mesi da quando ne è cessato il godimento.

Attenzione perché il Rei giocherà a staffetta e passerà il testimone al reddito di cittadinanza 2019, non appena entrerà in vigore, queste due prestazioni si daranno il cambio.

assegno di maternità dei Comuni

Possono accedervi le madri: cittadine italiane, comunitarie o in possesso di regolare titolo di soggiorno se extracomunitarie; disoccupate, casalinghe o che non hanno beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’INPS o dal datore di lavoro. Valore ISEE pari o inferiore a 17.141,45 euro.

Per ottenerlo è necessario inoltrare domanda entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.

assegno famiglie con almeno tre figli minori

alle famiglie con 3 o più figli minori a carico fino compimento 18 anno d’età e con limite ISEE 8650,11 per anno 2018, per conoscere i limiti reddito ISEE 2019 dobbiamo attendere il provvedimento INPS

bonus bebè

Il decreto fiscale ha prorogato anche per il 2019 il bonus bebè. Il trattamento pari a 960 euro annui (1.152 euro per i figli successivi al primo) spetta fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il sussidio è rivolto alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro e raddoppia (1.920 euro) per quelle che non superano i 7 mila.

bonus luce, gas, acqua

per chi ha un ISEE non superiore a 8.107,50 euro innalzato a 20 mila euro in caso di nuclei con più di 3 figli,

carta acquisti

per cittadini italiani e stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni con ISEE in corso di validità inferiore a 6.938,78

conto corrente base gratuito

ISEE fino a 11.600 euro o pensione non superiore a 18 mila euro

fondo per la morosità incolpevole

gestito a livello regionale, chi non riesce pagare affitto spetta a chi ha un ISEE non superiore a 26 mila euro

Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche

ISEE inferiore ad euro 15.748,79 (per l’anno scolastico 2018/19)

buoni per l’acquisto dei libri scolastici

Fornitura libri gratuita o semigratuita per famiglie residenti Comune di San Salvo Per l'anno scolastico 2018/2019. Le domande dal 16 gennaio al 12 aprile 2019 con reddito ISEE in corso di validità non superiore al limite massimo di € 15.493,71.

esenzione dal pagamento delle tasse universitarie

per chi ha un ISEE inferiore a 13 mila euro (tra i 13 e i 30 mila euro invece quote ridotte)

