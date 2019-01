"Coltiva la tua passione", al via il nuovo corso per sommelier Ais

Aperte le iscrizioni per il nuovo corso di primo livello per la qualificazione professionale per sommelier organizzata dall'Ais (Associazione Italiana Sommelier). L'intero programma di studio prevede le frequentazioni e il superamento di tre specifici livelli, al termine dei quali verrà rilasciato l'attestato Professionale di Sommelier.

Il corso prevede 15 lezioni e approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, che rappresentano le basi della professionalità del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all'organizzazione e alla gestione della cantina.

Il primo appuntamento è lunedì 28 gennaio dalle ore 20.15 alle ore 22.30 presso il ristorante Convivium, via Selvotta 80 a Vasto.

Per info e prenotazioni contattare la delegata Ais Vasto-Val di Sangro, Angela Di Lello: 391.3803033