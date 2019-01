Il 2019 porterà nuovi asfalti sulle strade del Comune di San Salvo. L'amministrazione comunale sta, infatti, lavorando a un piano asfalti straordinario da portare a termine nel corso di quest'anno e da sottoporre all'approvazione del consiglio. "Il manto stradale delle nostre vie cittadine è stato danneggiato dalle nevicate degli ultimi anni con le conseguenti operazioni di sgombero neve e spargimento di sale", ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca, "Per questo motivo è in previsione un nuovo piano asfalti da realizzare nei prossimi mesi compatibilmente con le previsioni meteo, al fine di garantire un buon lavoro e un buon esito", continua il sindaco. I cittadini si trovano ora a fare i conti con un asfalto drammaticamente dissestato in alcune zone della città e costretti a veri e propri slalom pur di evitare le buche. "La priorità sarà data al rifacimento delle principali arterie cittadine e maggiormente trafficate, quelle che conducono alla città, come via Grasceta o via Montegrappa".

Trovano una risposta i consiglieri del Partito Democratico Gennaro Luciano, Antonio Boschetti e Gianni Mariotti che evidenziano una scarsa manutenzione delle strade comunali. "Iniziamo pertanto nel rivolgere l’appello all’amministrazione di procedere quanto prima alla sistemazione del manto stradale dell’arteria che collega la rotonda degli Alpini al ponte della zona industriale, strada prima provinciale e che ora, a seguito dell’urbanizzazione di questi anni, è diventata comunale", affermano i consiglieri di minoranza, "Le sue condizioni non sono più accettabili, troppe le buche presenti e con l’asfalto divelto in più punti, il pericolo per gli automobilisti e i motociclisti è veramente alto. Le condizioni di questa arteria vanno inoltre di pari passo con quelle dell’intera città la cui assente manutenzione che da troppi anni non viene effettuata, sta ora mostrando i suoi evidenti effetti, frutto di un’incapacità amministrativa che sta portando la città al declino. Siamo di fronte ad un'amministrazione che non potendo pensare alla manutenzione delle strade della città perché le sue casse comunali sono a zero, sposta il tiro verso quelle non di sua competenza criticando quanto fatto dal centrosinistra provinciale e regionale", continua il Pd,

"Infine accogliamo con favore l’esecuzione dei primi lavori riguardanti il rifacimento della strada provinciale 197, l’arteria che collega il casello autostradale A14 al centro di San Salvo, che in questa prima fase hanno riguardato le rampe di accesso e di uscita. Lavori che proseguiranno a breve grazie ai fondi previsti nel Masterplan Abruzzo redatto dalla Regione a guida Pd e grazie anche al proficuo lavoro svolto dalla Provincia di Chieti. Riteniamo lo stanziamento di questi fondi un risultato soddisfacente che dà risposte concrete non solo alla viabilità prettamente locale ma anche a quella degli altri Comuni interessati", conclude la minoranza.