Carcere di Lanciano, la Polizia trova sei cellulari nascosti nelle fogne

A seguito di incessanti indagini avviate nei giorni scorsi nella Casa Circondariale di Lanciano, oltre alle normali perquisizioni che ogni mattina vengono effettuate, dare il via ad un controllo straordinario presso i reparti detentivi all’indomani del ritrovamento di un detenuto, esponente della criminalità organizzata, colto in flagrante mentre stava conversando attraverso un telefono cellulare. Grazie alla tenacia e alla perseveranza di alcuni poliziotti diretti dal comandante di reparto si è provveduto a inasprire i controlli che hanno dato esito positivo poiché in alcuni cavedi fognari sono stati rinvenuti altri 6 apparecchi telefonici provvisti di nanosim e perfettamente operativi. Gli apparecchi sono stati sequestrati mentre al comando di Lanciano sono state affidate ulteriori indagini finalizzate ad esaminare le schede telefoniche il cui contenuto potrebbe portare a ulteriori sviluppi. Il Co.s.p annota che nella struttura penitenziaria di Lanciano vi è una eccezionale carenza di personale a cui si aggiungono turni di servizio che vanno oltre l’ordinario.

Ufficio Stampa Nazionale Co.s.p.