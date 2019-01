Estate INPSieme: 36mila borse di studio estive per figli di dipendenti pubblici

Come ogni anno, è aperto il bando Estate INPSieme. Sono disponibili oltre 36.000 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici. I bandi per le Vacanze Studio INPSieme 2019 e Corso di Lingue all’Estero sono appena stati pubblicati.

Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l’Estero e l’Italia per studiare una lingua straniera, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE.

La scadenza per ottenere il contributo è il 28 Febbraio 2019

La Guida 2019 al Bando la si può scaricare su:

https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/

Nel frattempo diamo il via alle procedure di preiscrizione, per riservare subito un posto. E'possibile farlo visitando i seguenti link su sito.

Visita il nostro sito:

Per Bando INPSieme Estero:

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-estero/

Per Bando INPSieme Italia:

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-italia/