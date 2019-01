cancroiotiboccio: Domani a San Salvo l’iniziativa AIRC per sostenere la ricerca

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domani, venerdì 25 gennaio 2019 presso l’I.C.1 “Salvo D’Acquisto”, nell’ambito del progetto MIUR AIRC “Cancro Io ti boccio”, si terrà la vendita delle “Arance della Salute”. In 3000 comuni e circa 1000 scuole si venderanno le arance della salute in reticelle da 2,5 kg. Con il contributo associativo di 9 euro si potrà sostenere significativamente la ricerca.

I ragazzi della Scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” parteciperanno alla vendita e il ricavato sarà utilizzato per finanziare i progetti di ricerca svolti nelle principali istituzioni italiane e per assegnare borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia. L

L’IC1 “Salvo D’Acquisto” per promuovere la ricerca ha istituito la SETTIMANA DELLE ARANCE con laboratori di scienze presso la Scuola dell’infanzia “Via Firenze” e la Scuola primaria “Via De Vito” dove i ragazzi delle scuole medie hanno affascinato i piccoli con esperimenti e letture sulle arance.

Come aiutarci a sostenere la ricerca?

La vendita delle “Arance della Salute” nelle Scuole. La vendita, grazie alla collaborazione degli alunni della Scuola media e dei docenti, sarà in tutti i plessi dell’Istituto:

• Scuola secondaria di primo grado - via Scopelliti;

• Scuola primaria “Via De Vito”;

• Scuola dell’infanzia “via Firenze”

La vendita delle “Arance della Salute in città. In piazza Papa Giovanni XXIII, come ogni anno, i ragazzi venderanno ai cittadini le arance della salute. Quest’anno con un contributo pari a 6 euro ci sarà la possibilità di acquistare anche marmellate.

Gli alunni invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla raccolta fondi a favore della ricerca.

Con un contributo simbolico di 9 euro si potrà partecipare in modo efficace alla lotta contro il cancro finanziando i progetti di ricerca e le borse di studio con l’obiettivo di curare in modo più efficace tutti i tipi di tumore.