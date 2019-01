Fipav e Mattioli insieme per creare i futuri manager dello sport

Il presidente del Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud Est, Mattia Di Gregorio, ha sottoscritto oggi pomeriggio una convenzione con l’Istituto “Mattioli” di San Salvo, dove dal prossimo anno gli alunni potranno scegliere un nuovo indirizzo di studi. Si tratta del corso di “Amministrazione Finanza e Marketing – Management dello Sport” che diventerà realtà proprio come le intenzioni della dirigente scolastica, professoressa Annarosa Costantini.

La convenzione è tesa a realizzare, attraverso uno stretto collegamento e sinergia tra i docenti dell’Istituto promotore e la Fipav, un’opzione formativa per il raggiungimento di obiettivi curricolari fissati dal Consiglio di classe. All’atto della firma ha presenziato anche l’assessore allo Sport del Comune di San Salvo, Tonino Marcello, in rappresentanza dell’amministrazione che ha collaborato alla buona riuscita del progetto. Con il nuovo percorso di studi gli alunni conseguiranno il diploma in AFM, l’attestato di “Project leader” rilasciato dalla scuola con l’indicazione delle ulteriori competenze manageriali sportive acquisite e il brevetto di primo soccorso. Un indirizzo che avrà ampi sbocchi universitari e professionali: darà infatti la possibilità di preparare e avvicinare i ragazzi a ruoli di vario genere come ad esempio quello di organizzatore e coordinatore di eventi sportivi agonistici e amatoriali in strutture pubbliche e private, oppure di consulente di società ed organizzazioni sportive, dirigente, gestore di palestre e centri sportivi pubblici e privati.

Ed in un tal contesto, la convenzione che la scuola e il comitato territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est hanno sottoscritto rappresenta un’occasione per implementare l’interesse dei giovani verso questo sport. «Sono fortemente convinto che quella intrapresa sia la strada giusta: una sinergia tra il mondo della scuola, le associazioni sportive del territorio e la Federazione deve rappresentare un punto di partenza per instaurare un rapporto di collaborazione duraturo», dichiara il presidente del C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est, Mattia Di Gregorio. «Ringrazio la dirigente scolastica, professoressa Annarosa Costantini, il vicepresidente del comitato territoriale, Vito Fiorillo, e le associazioni sportive di San Salvo che sono stati il motore di questo primo progetto».