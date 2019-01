All’Istituto Comprensivo n.2 di San Salvo laboratori e lezioni di robotica educativa

Anche per questo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo n. 2 di San Salvo ha organizzato la settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale con la manifestazione “Futur@ 2019: #Roboticapertutti”. La scuola si apre al territorio per permettere di conoscere da vicino i processi di innovazione digitale, che hanno modificato il modo di fare scuola. L’edizione dello scorso anno aveva come sfondo integratore il pensiero computazionale: cioè la capacità di comunicare (coding ) con il computer in un contesto di gioco.

Bisogna comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione. Da molti informatici, il pensiero computazionale viene proposto come quarta abilità di base: oltre a leggere, scrivere e far di conto, la scuola dovrebbe aggiungere il pensiero computazionale come abilità da insegnare bambino.

Il tema di Futur@ 2019, come si evince dal titolo, è la robotica educativa: un approccio semplice e pratico alla robotica, ma nello stesso tempo, almeno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, non è l’insegnamento della robotica, non è l’insegnamento della programmazione applicata ai robot, così come non è lo studio di come funziona un androide. È un metodo divertente che vuole utilizzare i robot per stimolare la curiosità e l’uso della logica nei nostri alunni bambini e/o ragazzi. Così imparano a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente mentre si divertono.

La robotica educativa sostituisce le lezioni noiose con esercizi pratici e divertenti che si fanno con i robot; infatti è un approccio nuovo diretto al funzionamento dei robot, alla programmazione informatica e all’apprendimento di materie tecniche come la scienza e la matematica. Nei prossimi anni tutti noi, vivremo fianco a fianco con dispositivi robotici sempre più sofisticati. Così come oggi pensiamo di non poter fare più a meno di smartphone, tablet, pc, nei prossimi anni sarà consuetudine convivere con i robot. Si tratterà di social robot, di robot collaborativi, di dispositivi robotici, che ci consentiranno di vivere meglio la nostra vita.

Il calendario della manifestazione prevede 5 laboratori di Coding e Robotica educativa

22 GENNAIO PALESTRA FRESAGRANDINARIA (inf.- Lentella-primariasec. 1°grado)

23 GENNAIO PALESTRA MARINELLE (infanzia Marinelle –primaria )

24 GENNAIO PALESTRA VIA RIPALTA infanzia – primaria VIA RIPALTA

25 GENNAIO PALESTRA VIA VERDI infanzia – primaria- S.P. BIMBO 2.000

29 GENNAIO AULA BLU PLESSO S. ANTONIO infanzia – primaria S.P. IL MONDO CHE VORREI S.P. IL MONDO DI NANA’