Corso di studio al Mattioli, il sindaco Magnacca: "Nuova opportunità per gli studenti"

“Gli studenti sansalvesi e del territorio del Vastese ora avranno un motivo in più per iscriversi all’Istituto Mattioli di San Salvo. Potranno conseguire un nuovo titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro e per iscriversi all’università. E’ sicuramente un’occasione da non perdere anche per le famiglie”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel commentare la convenzione che è stata firmata ieri tra la Federazione italiana pallavolo Abruzzo Sud Est e l’Istituto Mattioli per l’istituzione dal nuovo anno scolastico del corso di “Amministrazione, finanza e marketing, management dello sport”.

“Il nuovo percorso di studio che ha visto la caparbia collaborazione dell’Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco – qualificherà aumentando ulteriormente l’offerta formativa del Mattioli, che ha visto il determinato impegno della dirigente Annarosa Costantini, e sarà un punto di forza di questo istituto che offre un interessante ventaglio di possibilità per i percorsi scolastici dei nostri studenti”.