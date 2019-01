Dalla prossima settimana al via i lavori di manutenzione al Tribunale di Vasto

Inizieranno la prossima settimana i lavori di ristrutturazione del Tribunale di Vasto. Ieri mattina la firma dell’impresa per l’inizio degli interventi, che saranno realizzati sulle quattro facciate dell’edificio e sul terrazzo di copertura consentendo anche il miglioramento termico. L’impresa ha 280 giorni per riqualificare il palazzo di giustizia, secondo la tabella di marcia imposta dal capitolato d’appalto del Provveditorato alle opere pubbliche dell’Aquila.

“Per ristrutturare l’ immobile di proprietà del Comune - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - sarà spesa una somma ingente circa 683 mila, importo che garantirà la sicurezza di uno stabile che non solo per i prossimi mesi, ma mi auguro per sempre sarà a servizio dell’utenza cittadina, della Magistratura, degli avvocati e del personale. Facendomi interprete delle preoccupazioni della città - ha concluso Menna - continuo la nostra battaglia per evitare la chiusura del Tribunale e della Procura presidio essenziale di legalità ed un punto di riferimento concreto”.