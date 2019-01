Elezioni, Arcigay ai candidati: "Prendete una posizione sull'omotransfobia"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Le elezioni politiche si avvicinano e si moltiplicano le promesse e gli impegni dei candidati e dei partiti. Sono state proposte iniziative in svariati campi; purtroppo, da quel che si è letto dai programmi finora pubblicizzati, il popolo LGBTI è stato pressoché dimenticato.

Arcigay Chieti ha deciso di chiedere esplicitamente ad ogni candidato e candidata alle prossime elezioni regionali del 10 febbraio di prendere una posizione netta e chiara su pochi e semplici punti, fondamentali per la comunità LGBTI, ovvero

-l’approvazione della legge contro l’omotransfobia presentata nel settembre 2017 e scritta con le associazioni LGBTI del territorio

-la realizzazione, all’interno di una delle ASL regionali, di un cento regionale specializzato nella disforia di genere al fine di permettere la realizzazione di percorsi di transizione totalmente in regione, scongiurando gli attuali continui, faticosi e costosi viaggi in tutta Italia che deve sostenere chi intraprende la transizione.

-un piano di contraccezione gratuita per tutti i cittadini/le cittadine della regione con età inferiore ai 25 anni, accompagnato da seminari sulle IST da tenere nelle scuole/università

