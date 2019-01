Rapina al negozio di kebab nel centro di Montenero di Bisaccia

Rapinato il negozio di kebab nel centro di Montenero di Bisaccia. E' successo intorno alle 22 di ieri sera quando tre malviventi entrano nel locale e costringono il titolare a consegnare l'incasso e tutto il denaro che aveva nel portafogli per un bottino di circa 500 euro, per poi darsi alla fuga. Ad intervenire sul posto i carabinieri della vicina stazione di Petacciato. Sono in corso le indagini.