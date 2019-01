Per la 22esima partita del campionato di promozione girone B (domani: Domenica 27 Gennaio) nello stadio Davide Bucci tornerà a giocare la US San Salvo, quinta in classifica, affrontando il Raiano, attualmente al 12° posto. La squadra BiancoAzzurra deve trovare la forza per superare l'avversario, il Mister e i Ragazzi non devono perdere l'occasione per fare bottino pieno. Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!