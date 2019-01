“Condividete la fede, raccontate la Buona Novella. Non siete il domani ma l’adesso di Dio”

Quando incontri Cristo non Lo incontri una volta per sempre ma Lui sa stupirti in ogni istante al’ di là di ogni nostra aspettativa. E ci sono dei luoghi privilegiati in cui Dio parla in maniera davvero speciale. Ed è quello che sta facendo in questi giorni a Panama con i giovani di tutto il mondo con la Giornata Mondiale della Gioventù. Usando le parole di una giovane sansalvese che in questi giorni si trova lì “Lo Spirito Santo è pieno di fantasia : è quasi una fantasia impazzita” che travolge all’interno di quell’immenso vortice dell’Amore di Dio di quello che poi naturalmente conduce all’incommensurabile desiderio e necessità di condividere e di trasmettere tanta meraviglia a tutto il mondo. Un cuore che esplode di gioia e che sa contagiare. E non c’è età per tutto questo amore: non si è mai troppo giovani e mai troppo vecchi.

Questa è la testimonianza di una ragazza giovanissima di soli 14 anni, Roberta Maria Di Bartolomeo che ora si trova a Panama

Ho iniziato questo viaggio con tante paure, con la paura di essere troppo piccola per un' esperienza così grande, con la paura di non essere all' altezza, con la paura dell' adattamento, della nostalgia di casa e addirittura delle persone che avrei potuto avere a fianco...

Sono partita per questo viaggio con un solo piccolo, grande obiettivo....Gesù.

E so che può sembrare scontato ma migliaia e migliaia di persone sono partite per arrivare dall' altra parte del mondo per questo piccolo enorme amore....

E quando penso a questo tutte le paure crollano, tutte le barriere si distruggono.

E si creano ponti infiniti fra tutte le nazioni che rendono la terra un unico luogo di vita senza barriere e senza muri. All' apertura il Papa ci ha detto : " portate nel mondo la cultura dell' amore e la cultura dell' incontro , siate costruttori di ponti non di muri ". Con la tenacia del " costruttore" vorrei cancellare tutte le mie invisibili insicurezze e le mie grandi paure per provare ad essere " il capolavoro" che Lui ha pensato quando mi ha creato. Scoprire il mio talento e farlo fruttare, perche' ora so che " Dio ha creato in ognuno di noi una meraviglia stupenda" non c'e' eta' per raccontare tutta questo Amore. E con questa forza ho preparato il mio sacco a pelo per andare alla veglia di questa Gmg che mi sta cambiando la vita.Poi il caldo, la fatica, la stanchezza per tuffarmi in un mare di colori, musica, storie di ogni parte del mondo. Notte di festa, notte di Adorazione, notte di gioia e preghiera, sotto un cielo nero e una coperta di stelle, notte che ricordero' per tutta la vita. Ogni parola e' scolpita in me :" - Cercate il vostro piccolo pezzo di cielo... Scoprirete di quale pezzo di cielo prendervi cura.

Lui guarda ai vostri sogni così belli

Buttatevi nel vivo della vita....

Lasciamoci bagnare da questa folla come un tutto nell' oceano della Chiesa e dell' umanita' - cardinal Bassetti - e poi lui, Papa Francesco : "

Io per chi sono?

Lo Spirito Santo è pieno di fantasia :

È quasi una fantasia impazzita.

Donaci Signore il coraggio della testimonianza"

Non siate invisibili. Siate influencer di Gesu' come lo fu Maria.

Condividete la fede, raccontate la Buona Novella. Non siete il domani non siete il frattempo siete l' adesso di Dio..." e il mio adesso sara' il ritorno a casa, nella mia parrocchia, nella mia citta' , nella mia scuola. Nel cuore un desiderio: Arrivederci in Portogallo.