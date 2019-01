Compie quindici anni il Velo Club e si prepara al Trofeo Carnevale

Quindici anni e non li dimostra, tanto è ancora l’entusiasmo che gravita intorno al Velo Club San Salvo che riprende a pedalare verso nuovi traguardi nell’anno solare 2019.

Il quindicesimo compleanno coincide con un’annata molto interessante per il sodalizio presieduto da Tonino Maggitti che ha iniziato a scaldare i motori sul piano organizzativo in vista dell'imminente Trofeo Carnevale, giunto alla quattordicesima edizione in data domenica 10 febbraio.

Un evento che è cresciuto di pari passo con la nascita del Velo Club e che apre la stagione sul lungomare di San Salvo sulla distanza di 3 chilometri in circuito con traguardo fissato in Via Magellano: 18 giri da compiere per i master di età compresa tra i 19 e i 49 anni, 16 giri per i master dai 50 anni in su e le donne.

Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad effettuare in congruo anticipo la pre-iscrizione tramite il sito www.veloclubsansalvo.it . La quota è di 10 euro con l’aggiunta di 2 euro per il chip. Da quest’anno è stata istituita una nuova procedura per iscriversi tramite il programma di lettura QR code: basta inquadrare con la fotocamera del proprio cellulare il QR code che appare sul sito sopracitato e una volta ricevuto l’ok, bisogna immettere i dati che, in automatico, entrano nel sistema gestionale delle iscrizioni.

“Non vediamo l’ora di iniziare il nuovo anno con la nostra bella ed avvincente kermesse sul lungomare– commenta Tonino Maggitti, organizzatore e presidente del Velo Club San Salvo –. Il Trofeo Carnevale è un punto fermo della nostra attività ma anche la dimostrazione che questa manifestazione ha sempre avuto il gradimento dei tanti amatori dell’Abruzzo e delle vicine regioni del Centro-Sud Italia che vogliono lasciare subito il segno in questo inizio di stagione su strada”.

La cicloturistica del 7 aprile a Marina di Montenero di Bisaccia e la cronometro a squadre del 23 giugno nella zona industriale di San Salvo sono gli altri eventi clou del team sansalvese che gode di grande credibilità per la grande mole di attività nel proprio territorio, ricambiando la sinergia e la fiducia con l’amministrazione comunale e gli sponsor.

Comunicato Stampa Velo Club San Salvo