Meet in Cucina Abruzzo: al via oggi la quinta edizione

È tutto pronto per la quinta edizione del congresso regionale Meet in Cucina Abruzzo il più importante evento enogastronomico della regione dedicato a cuochi e ristoratori dei cuochi ideato da Massimo Di Cintio e organizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

L’appuntamento è per oggi lunedì 28 gennaio 2019, dalle 9,30 alle 18,30 negli spazi del Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti.

Promosso in collaborazione con Andrea Di Felice e Lorenzo Pace, rispettivamente presidente e segretario dell’Unione Cuochi Abruzzesi, Meet in Cucina ha il supporto della Regione Abruzzo e di aziende come Electrolux, De Cecco e Spirito Contadino (main sponsor) e partner come Acqua Panna-S. Pellegrino, Pentole Agnelli, Bragard, Accademia Luigi Bormioli, TTT Tableware, Zorzi, Principessa, BPER e Villa Maria Hotel&Spa, con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, del Comune di Chieti, delle associazioni Slow Food Abruzzo e Qualità Abruzzo e con la collaborazione dell’Istituto alberghiero “Di Poppa-Rozzi” di Teramo e del sodalizio Lady Chef Abruzzo.

Meet in Cucina, che ogni anno chiama a raccolta oltre 600 operatori provenienti dall’Abruzzo e dalle regioni limitrofe, mantiene salda la sua impostazione formativa e informativa e si focalizza sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e delle interpretazioni che ne fanno in cucina alcuni dei migliori cuochi locali. Insomma un importante momento di incontro e di confronto delle conoscenze e delle esperienze, di approfondimento e di crescita per tutti gli operatori.

“Meet in Cucina – spiega Massimo Di Cintio – è la fotografia dello stato dell’arte della cucina regionale che si racconta attraverso le idee, le parole e i gesti di cuochi già affermati e cuochi in rampa di lancio, che nei mesi precedenti l’evento lavorano sui prodotti ideando ed elaborando nuove e vecchie ricette e che si ritrovano insieme sul palco a beneficio dei colleghi in platea: tutti insieme, gli unni e gli altri consente con l’unico obiettivo di disegnare il futuro agroalimentare della regione”.

“Abbiamo riconfermato la nostra collaborazione attiva anche per questa edizione di Meet in Cucina – afferma Mauro Angelucci, presidente Camera di Commercio Chieti Pescara – perché riteniamo che questo sia un evento di pregio nel panorama enogastronomico che rappresenta uno dei settori cardine per aumentare l’attrattività turistica dell’Abruzzo in Italia e nel mondo. Per un giorno, il Centro espositivo dell’ex Foro Boario pullulerà di cuochi, esperti ed imprenditori della cucina, oltre che di firme importanti del mondo dell’informazione: così facendo, i riflettori punteranno sulle eccellenze del territorio che fanno grande il nome della regione e si potrà lavorare in sinergia alla crescita dell’economia locale”.

L’evento si sviluppa in due aree: l’Area Congresso e l’Area Espositori. L’Area Congresso ospiterà il palco per l’intervento dei cuochi relatori per esporre, davanti alla platea, una relazione di circa 40 minuti su progetti da loro sviluppati con utilizzo di particolari tecniche o di particolari tipologie di materie prime. Almeno una delle preparazioni sarà focalizzata sull’utilizzo di uno o più prodotti tipici del territorio regionale.

Nell’Area Partner Espositori saranno invece disposte le postazioni di circa 30 tra aziende ed enti che affiancano l’iniziativa e che potranno incontrare il pubblico per far conoscere i propri prodotti, servizi e progetti, legati al mondo della ristorazione.

Il servizio di accoglienza, nell’Area Partner Espositori e nelle cucine dell’Area Congresso è supportato dagli allievi e docenti dell’Istituto professionale alberghiero “Di Poppa-Rozzi” di Teramo e dai cuochi dell’Unione Cuochi Abruzzesi, mentre il “Pasta Party” De Cecco per l’intera giornata sarà a cura del Sodalizio Lady Chef Abruzzo.

I cuochi relatori della quinta edizione | Il Programma

09,30 presentazione e saluti istituzionali

10,00 Mattia Spadone – La Bandiera (Civitella Casanova)

11,00 Franco Franciosi e Francesco D’Alessandro – Mammaròssa (Avezzano)

12,00 Niko Romito – Reale (Castel Di Sangro)

13,00 Sabatino Lattanzi e Frederik Lasso – Zunica 1880 (Civitella del Tronto)

14,00 Mauro Uliassi – Uliassi (Senigallia)

15,00 William Zonfa – Magione Papale (L’Aquila)

16,00 Danilo Cortellini – Ambasciata Italiana a Londra

17,00 Ida Di Biaggio – Gelateria – Cioccolateria Novecento (Pescara)

17,30 Vito Pastore – L’Antico Torchio (Loreto Aprutino)

18,15 Davide Pezzuto – D.One (Montepagano)

Primo ospite d’onore di Meet in Cucina Abruzzo 2019 sarà un caro amico dell’Abruzzo, da poco entrato nell’olimpo dei 10 migliori chef italiani con la terza stella Michelin – quel Mauro Uliassi chef e patron del ristorante Uliassi di Senigallia, che racconterà i momenti salienti della sua carriera e del suo Lab, il gruppo creativo che ogni anno – proprio in questo periodo – studia e sperimenta i nuovi piatti per il menu del ristorante.

Non mancherà Niko Romito (Reale Casadonna***, Castel di Sangro) insieme a Mattia e Marcello Spadone (La Bandiera*, Civitella Casanova), Davide Pezzuto (D.One*, Montepagano di Roseto degli Abruzzi) e al ritorno dopo tre anni di William Zonfa (Magione Papale*, L’Aquila).

Secondo ospite d’onore di Meet in Cucina Abruzzo sarà un abruzzese “di ritorno”: si tratta di Danilo Cortellini, originario della provincia di Teramo e oggi chef dell’Ambasciata italiana a Londra dopo essersi formato nelle cucine del Domenico di Imola e di Perbellini a Isola Rizza (VR) prima di volare a Londra per lavorare prima come sous chef del Dolada, poi come chef de partie al ristorante Zafferano, intramezzato da uno stage con Alain Ducasse al Dorchester. Danilo Cortellini nel 2015 è stato anche tra i finalisti del Masterchef Professional trasmesso da BBC2.

Come di consueto Meet in Cucina ogni anno presenta un gruppo di cuochi che si sono messi in luce negli ultimi anni, e per l’edizione 2019 sono stati selezionati Vito Pastore (L’Antico Torchio del Castello Chiola, Loreto Aprutino) Sabatino Lattanzi con Frederik Lasso (Zunica 1880, Civitella del Tronto) e Franco Franciosi con Francesco D’Alessandro (Mammaròssa, Avezzano). L’approfondimento tecnico sarà dedicato al “gelato gourmet” con Ida Di Biaggio della Gelateria – Cioccolateria Novecento (Pescara) che presenterà anche il nuovo modello della macchina mantecatrice “Principessa”.

Parteciperà il Presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi (FIC) Rocco Pozzulo.

Area Partner Espositori

Servizi: Electrolux, Agapè Forniture, Niko Romito Formazione.

Enti e associazioni: Unione Cuochi Abruzzesi e Sodalizio Lady Chef Abruzzo.

Produzione e distribuzione: Spirito Contadino (prodotti orticoli), Acqua Panna-San Pellegrino, F.lli De Cecco (pasta), Di Fiore Salumi, L.Ab Liquoreria Abruzzese, Marina Palusci (olio), Caffè dal Mondo, Rioverde Tartufi, Valle Scannese (formaggi).

Produttori vini: Cantina Tollo, Codice Citra, Fantini Farnese, La Valentina, Orlandi Contucci Ponno, San Lorenzo, Tenuta i Fauri, Rabottini, Zaccagnini, San Lorenzo, Agricola Cirelli, Ciavolich.