Una palestra via Verdi gremita per la 35ᵃ rassegna dei canti de Lu Sand’Andonie

Una palestra di via Verdi gremita ha ospitato domenica 27 gennaio la 35ᵃ rassegna dei canti de Lu Sand’Andonie organizzata dal Comune di San Salvo.

A intonare canti a sant'Antonio Abate, simbolo della lotta contro il male e protettore degli animali sono stati Gli Amici della Pasquetta, Gli Amici delle Tradizioni, il coro “San Salvo in… canto del Centro diurno anziani “Evaristo Sparvieri”, la New Generation, il coro degli Alpini, la lalacceria, la Scuola primaria di via Verdi (Istituto comprensivo 2) e il Coro Emozioni Antiche di Casalbordino, Fossacesia e Torino di Sangro.

Davide Pettinari ha presentato la manifestazione che si è conclusa con l'estrazione di una ventricina tra il pubblico e una porchetta che è stata aggiudicata alla Ialacceria e che è stata divisa con la scuola di via Verdi.

Una presenza molto significativa che si è distinta è stata quella degli alunni di via Verdi quasi a significare uan volontà comune del trasmettere le tradizioni alle nuove generazioni affinchè ci sia sempre una memoria storica di chi eravamo