Avviato il progetto "Competenze di base" all'Istituto Comprensivo n.1 di San Salvo

Prendono avvio in questi giorni, nell’Istituto Comprensivo n.1 “Salvo D’Acquisto”, le attività didattiche extracurricolari previste dal progetto PON “COMPETENZE DI BASE”.

Il progetto è rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Via Firenze, a cui è dedicata la sezione “Piccolissimi talenti”, e agli alunni della Scuola Primaria di Via De Vito e della Scuola Secondaria di I Grado, a cui è dedicata la sezione “Anche a scuola si può”.

I più piccoli saranno impegnati in laboratori musicali, laboratori di prima alfabetizzazione nella lingua inglese e in moduli di lettura animata. I più grandi avranno la possibilità di frequentare un corso di informatica e un corso di inglese, che prevedono anche la certificazione delle competenze da parte di enti esterni; potranno consolidare le competenze logiche e matematiche attraverso il gioco degli scacchi; approfondiranno le tematiche dell’uso consapevole di internet e dei social media. Tutti i moduli saranno animati da esperti in materia, affiancati da un tutor, e saranno totalmente gratuiti per partecipanti. Il progetto è infatti finanziato dall’Unione Europea, che attraverso il PIANO OPERATIVO NAZIONALE - PER LA SCUOLA: COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FSE-FESR, premia la progettualità delle scuole che partecipano ai bandi.

La scuola, secondo la visione dell’Istituto, ha il compito fondamentale di preparare gli alunni ad affrontare la vita con strumenti culturali adeguati e di insegnare loro le modalità per comprendere e decodificare la complessità del reale. Dunque tutte le attività hanno questa finalità.

Il curricolo dell’Istituto è incardinato sull’acquisizione ed il potenziamento della competenza alfabetica funzionale e della competenza in matematica, in scienze e tecnologia, strumenti indispensabili per lo studio, la comprensione della realtà e per la cittadinanza attiva. E’inoltre importante che gli alunni acquisiscano una formazione culturale di base che non sia esclusivamente utilitaristica, ma li educhi ad apprezzare il bello che trovano nella natura, nell’arte e nelle persone, a capire le proprie emozioni e i propri sentimenti per compiere scelte consapevoli, relazionarsi con gli altri in maniera corretta ed essere felici.