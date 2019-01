Operazione Evelin, Magnacca: “Aggredire patrimoni illeciti contribuisce a depotenziare i delinquenti”

“L’entità del sequestro di questa operazione, eseguita dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, testimonia come fosse radicata l’organizzazione criminale che operava in questa zona. Aggredire i patrimoni, provento di attività illecite, contribuisce sicuramente a depotenziare la forza penetrativa dei delinquenti”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nell’apprendere la notizia dell’operazione congiunta dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con sequestro preventivo dei beni per un valore di 1,2 milioni di euro su disposizione del Gip del Tribunale de L’Aquila.

“Mi auguro – ha proseguito il sindaco – che al più presto i patrimoni sequestrati vengano restituiti alla collettività per finalità sociali. Continuo a ribadire come sia necessario dotare le Forze dell’ordine di più personale e mezzi per continuare a garantire legalità e sicurezza a San Salvo e nel territorio del Vastese. Ringrazio i comandanti provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza, colonnelli Florimondo Forleo e Serafino Fiore, per l’impegno e la presenza costante che stanno dedicando nel presidiare questo territorio”.