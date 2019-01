Pd San Salvo sull’Operazione Evelin, “Un Grazie alle Forze dell’Ordine e alla Guardia di Finanza”

Ringraziamo la Guardia di Finanza e i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Chieti, Campobasso e Foggia per l’operazione messa a segno stamane che ha portato al sequestro di “quattro immobili, delle quote di cinque società, dell’attività commerciale “Bar Evelyn” a San Salvo e di 19 autovetture per un valore equivalente al profitto illecito stimato in almeno un milione e duecentomila euro”.

Un’operazione importante e che costituisce il secondo atto dell’Operazione “Evelin” che, come ricordano le Forze dell’Ordine nel loro comunicato, “aveva permesso lo scorso novembre di disarticolare, al termine di complesse attività investigative, un’agguerrita organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e alla commissione di atti intimidatori – anche attraverso l’uso di armi – per garantirsi l’egemonia sul territorio e sulle principali piazze di spaccio”.

Accogliamo con forza il risultato di tale operazione che testimonia il grande lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine di contrastare e reprimere il sodalizio criminale sviluppatosi anche sul nostro territorio.

L’insediamento nella nostra Città di tali organizzazioni criminali sono fatti che non devono più accadere. Pertanto invitiamo nuovamente l’amministrazione di centrodestra a effettuare maggiori controlli insediativi affinchè altri sodalizi non si radichino nella nostra città. La sicurezza dei cittadini al primo posto.

Ripristinare adeguati livelli di legalità e sicurezza pubblica anche nella nostra città deve essere impegno costante e risolutivo dell’amministrazione.

Dal canto nostro siamo pronti ad operare congiuntamente e unitariamente con la maggioranza al fine di riportare sicurezza e legalità a San Salvo.

Infine oltre a chiedere più personale e mezzi per le Forze dell’Ordine che riteniamo giusto e doveroso che siano destinate a questo territorio, ribadiamo l’importanza di agire congiuntamente affinché il Tribunale e la Procura di Vasto non chiudano. Sono presidi importanti sui quali anche la maggioranza di centrodestra di San Salvo deve battersi ma sui quali poco abbiamo sentito.