C'era una volta l'edicola: "Attività estinta". Niente più giornali su corso Garibaldi

Ha chiuso i battenti, sabato 26 gennaio, l'edicola su corso Garibaldi. Evidentemente le vendite dei quotidiani non bastavano per fronteggiare i costi e quindi meglio abbassare le saracinesche, come conferma il titolare. E' inutile ribadire le concause che hanno portato alla crisi della carta stampata, sta di fatto che i residenti della zona dovranno recarsi in un'altra edicola per comprare i giornali.

"Chiuso. Attività Estinta. L'giurnel vì l'iat accatta' a n'andra venne...Vaff...." sulla locandina.