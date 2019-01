Il Montepulciano d'Abruzzo sbarca a Bucarest

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Che la Romania sia “diventata” innamorata del Montepulciano d’Abruzzo ormai è realtà.

La Romania, terra di grandi vini, di storicità unica, affonda le sue radici sin dalla nascita di Dionisio (Bacco), con produzione di vini in grandi quantità, collocandosi tra il 5° ed il 7° posto dei paesi produttori in Europa.

“Il Montepulciano d’Abruzzo ne ha catturato i palati, e in Romania è diventato il vino più richiesto tra quelli Italiani. La sua intensità, il suo fascino che racchiude il vero territorio abruzzese e lo trasforma in vino, oggi vive di realtà apprezzate in tutto il territorio Romeno.”

“La storia vuole grandi imprenditori come Gianfranco Ulisse, di Tenute Ulisse, che con volere deciso negli anni, degustazione dopo degustazione, ha fatto si che il Montepulciano d’Abruzzo diventi leggenda. Altri vini oggi si accompagnano, riconoscibili ad ogni degustazione, anche alla cieca, come “Janù” di Jasci & Marchesani e “Mammut” di Cascina del Colle.” Ci conferma Carmelo Sgandurra presidente del Club Sommelier Romania

“Montepulciano d’Abruzzo Day”, il prossimo 1 Febbraio 2019 presso la sede del World Trade Center di Bucarest, una giornata per far apprezzare sempre di più la varietà produttiva di questo vino, organizzata dal Master Sommelier Carmelo Sgandurra in collaborazione con l’associazione Club Sommelier di Romania e l’intervento dell’Enologo Vittorio Festa. Seminari, incontri e masterclass determineranno la giornata con il solo comune denominatore “Montepulciano d’Abruzzo”.

Le aziende presenti oltre a Tenuta Ulisse, Cascina del Colle e Jasci & Marchesani saranno affiancate da Cantine Bove, Castorani, Lepore, Tenute Oderisio, Tocco Vini, Marchesi de Cordano, Cantine Lampato, Az Agr. Ferrante, Tenimenti Di Prinzio, Rabottini.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DAY

01 FEBBRAIO 2019 - BUCAREST - WORLD TRADE CENTER

ORE 11:00 Apertura Lavori

ORE 12:00 Seminario “Montepulciano d’Abruzzo - Fenomeno di gradimento in Romania”

Vittorio Festa - Enologo

Horia Hasnas - Giudice Internazionale Vini

Isabel Tudor - Distributore limone.ro

Daniel Stan - Distributore Rifco Trading - Romania

Serban Chinole - Winelover

Gianluca Marchesani - Giornalista

ORE 16:00 Masterclass “alla cieca” delle migliori produzioni di Montepulciano d’Abruzzo

ORE 12:00 - 20:00 Banchi degustazione