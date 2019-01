Us San Salvo: Osvaldo Menna chiede ad Antonio Castaldo di ritirare le dimissioni

“Chiediamo a gran voce ad Antonio Castaldo di ritirare le dimissioni” leggi ad annunciarlo a nome della cordata di imprenditori pronti ad entrare in società è Osvaldo Menna. “Nessuno ha chiesto ad Antonio di dimettersi anche perché non poteva fare di meglio in quanto le persone che gli avevano garantito una mano non gli hanno dato i soldi e la colpa non è certamente sua. Il nuovo gruppo è intenzionato a sostenere la società per portare a termine questo campionato e per progettare i prossimi 4-5 anni a partire dalla prossima stagione per far tornare grande la U.S. e riempire lo stadio di migliaia di tifosi. Noi - conclude Menna - ringraziamo Antonio, i giocatori, gli allenatori e tutti i collaboratori che stanno dando l’anima per la gloriosa U.S. San Salvo”.