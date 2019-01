Jaber Hussein: "Il 30 gennaio 2019 cesso la mia attività"

Il dottor Jaber Hussein dal 30 gennaio 2019 il pediatra Jaber Hussein cessa di esercitare la sua professione di pediatra a San Salvo, Ad annnunciarlo è il dottore stesso che questa mattina ha inviato questo messaggio a tutti i suoi pazienti tramite il servizio whatsapp del Pediatotem.

Jaber Hussein, di origine palestinese e in particolare di Ain Karem, città dove è nato San Giovanni Battista, a cinque chilometri da Gerusalemme ha curato diverse generazioni di sansalvesi a partire dal 1984.

In un intervista di qualche del 2015 rilasciata ad Alice Scardapane (leggi), aveva definita San Salvo come "un paese favoloso a cui doveva tanto". Questo uno stralcio di questa intervista:

Le mie origini sono palestinesi, i miei genitori sono di Ain Karem, dove è nato San Giovanni Battista, a cinque chilometri da Gerusalemme. Purtroppo nel 1948 violente bande israeliane hanno costretto molti palestinesi ad abbandonare le proprie case, fra loro anche i miei genitori.

Ain Karem era un paese pacifico composto in maggioranza da musulmani, 25% cristiani e pochi ebrei. Si conviveva tranquillamente e le differenze religiose e culturali erano rispettate da tutti. Dopo il secondo conflitto mondiale agli ebrei è stato dato il tacito consenso di occupare parte della Palestina. Dalla formazione dello stato di Israele che sono iniziate le guerre di religione. Ogni battaglia combattuta in nome di un Dio decreta la fine della civiltà.

I miei genitori fuggirono in Giordania e io sono nato nel 1952 in un campo profughi ad Amman dove ho frequentato le scuole istituite dall’ONU. Ho deciso di frequentare l’università in Italia per raggiungere alcuni amici e ho studiato medicina inizialmente a Perugia, presso l’università per stranieri e poi a Roma. Dopo aver conseguito la laurea ho collaborato con la Mezza Luna Rossapalestinese in un campo profughi in Siria nel reparto di pediatria, dove mi ha raggiunto mia moglie Anna, conosciuta a Pescara alcuni anni prima.

Nel 1984 siamo tornati in Italia, a San Salvo, paese favoloso a cui devo tanto.