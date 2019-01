Cena con l’autore’: primo appuntamento il 1° febbraio con Alessio Romano

In collaborazione con l’Associazione culturale Nova, la Nuova Libreria di Vasto e la storica casa editrice torinese EDT di viaggi, musica e food, parte un nuovo progetto: Cena con l’autore. Quattro ristoranti, quattro scrittori, quattro cantine. Sotto la direzione artistica di Mascia Di Marco, un viaggio enogastronomico e culturale alla scoperta, e riscoperta, di antichi sapori della cucina tradizionale locale e extraregionale.

Primo appuntamento venerdì 1 febbraio alle 19.30 presso il ristorante Castello Aragona con la presentazione del libro di Alessio Romano, D’amore e baccalà , romanzo-diario comico e malinconico di un viaggio durato un mese in una delle più poetiche capitali europee: Lisbona.

Da una delle più suggestive terrazze vastesi, avremo la possibilità di conoscere le rocambolesche storie nate dalla penna dello scrittore pescarese insieme alla degustazione di ottimi piatti a base di pesce e di vino offerto dalla cantina Fantini.

Incontri successivi venerdì 15 febbraio presso l’accogliente Vineria per Passione di Corso De Parma, che ci proporrà una fusion di piatti abruzzesi in salsa piemontese insieme a Luca Iaccarino, giornalista gastronomico per alcune tra le più importanti testate nazionali e autore del libro Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino , con la partecipazione della Cantina Legonziano di Lanciano. Venerdì 1 marzo all’Osteria Votta Piene di Via Barbarotta, insieme alla Cantina San Michele di Vasto e alla scrittrice e giornalista Giovanna Casadio e venerdì 15 marzo al ristorante La Transumanza di C.so Garibaldi, dove lo scrittore romagnolo Cristiano Cavina ci guiderà tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli alla ricerca della migliore pizza, e non solo, di Napoli. Degustazione di ottimi vini della cantina Del Golfo di Vasto.

