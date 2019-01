Quota 100 il decreto è in vigore da oggi

Da oggi è possibile presentare la domanda per la pensione anticipata prevista dal decreto Quota 100. Lo comunica l'Inps nel messaggio numero 395/2019 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza dopo l'entrata in vigore del DL 4/2019 che contiene, come noto, la quota 100 e l'introduzione del reddito di cittadinanza. Le nuove misure sono in vigore ufficialmente da oggi. Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Tra le principali novità in vigore da oggi:

pensione anticipata con 62 anni e 38 anni di contributi per il triennio 2019-2021, (cosiddetta “QUOTA 100” );

per il triennio 2019-2021, (cosiddetta ); pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci ) per il periodo 2019-2026 (senza, pertanto, l'adeguamento alla speranza di vita di cinque mesi scattato il primo gennaio 2019)

) per il periodo 2019-2026 (senza, pertanto, l'adeguamento alla speranza di vita di cinque mesi scattato il primo gennaio 2019) pensione anticipata L'OPZIONE DONNA cioè accettando il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo per lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata .

cioè accettando il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo per lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata . la proroga dell'APE SOCIALE sino al 31.12.2019

PATRONATO ITALUIL

SEDE DI SAN SAVO