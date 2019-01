Il Wwf lancia la sua campagna elettorale a tutela dell'ambiente

Il Wwf Abruzzo lancia sui social network la sua campagna elettorale con cinque manifesti che invitano i candidati presidente alla Regione a impegnarsi nella tutela dell'ambiente e della natura della regione. Il fratino e la costa, l'orso marsicano e il suo ambiente, i fiumi puliti e un mare libero da trivelle, l'aria pulita e la mobilità sostenibile, le aree naturali protette: sono questi i cinque temi scelti per la campagna. "Abbiamo scelto cinque simboli dell'impegno per la tutela ambientale e per la salute umana", dichiara Dante Caserta, vicepresidente del Wwf Italia. "Salvo qualche lodevole eccezione, fino ad oggi i temi ambientali sono stati quasi del tutto assenti nel dibattito elettorale", aggiunge Luciano Di Tizio, delegato Wwf Abruzzo. "Eppure sono temi che attengono alla qualità della nostra vita: solo un ambiente sano ci permette di sviluppare un'economia forte e sostenibile. La distruzione del territorio ha costi altissimi per la collettività: basti pensare ai danni per frane e alluvioni".