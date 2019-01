Freddo polare in Abruzzo, picco di 27,8 gradi sotto lo zero a Piani di Pezza

Torna il gelo in Abruzzo, soprattutto in provincia dell'Aquila, con il picco di 27,8 gradi sotto lo zero registrato ai Piani di Pezza, a 1.450 metri di quota. È quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris. Le temperature nell'aquilano sono precipitate in molti Comuni con le minime registrate nella notte vicine o sotto allo zero: tra le città più fredde sono da segnalare i -5,8 gradi ad Avezzano, -5,4 all'Aquila Ovest e a Civitella Alfedena, -4,8 a Navelli e -3,6 a Carsoli. Oltre i mille metri di quota sono da segnalare i -23,6 gradi di Campo Felice (L'Aquila), -16,9 a Roccaraso (L'Aquila), -14,8 a Rocca di Mezzo (L'Aquila), -12,7 sull'Altopiano delle Cinquemiglia (L'Aquila), -10,6 gradi al Rifugio Franchetti (Teramo), -10,7 a Pescasseroli Vallechiara (L'Aquila), -10,3 a Ovindoli (L'Aquila), -9,9 a Passo Godi (L'Aquila). Nelle altre tre province abruzzesi le temperature minime hanno oscillato tra lo zero e massimo cinque gradi.