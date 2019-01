Operazione Evelin, soddisfazione e riconoscenza da parte dei gruppi di maggioranza

Esprimiamo compiacimento, soddisfazione e riconoscenza nei confronti di tutte le forze dell'ordine e della magistratura, per ciò che è stato fatto in relazione all'operazione "Evelin".

Il duro colpo inflitto attraverso la confisca di beni realizzati e utilizzati per attività malavitose è il risultato di un lavoro attento, puntuale e professionale, del quale siamo orgogliosi, e al quale rendiamo merito, di quanti sono deputati a fare rispettare la legge e le regole della civile convivenza all'interno del nostro Paese.

Quando si ottengono questi risultati tutta la comunità si sente più sicura e più protetta. In tutti aumenta l'autostima e la consapevolezza che le Istituzioni ci sono e svolgono egregiamente i loro compiti.

Al PD di San Salvo ricordiamo che già da decenni la malavita aveva estero i suoi tentacoli in questo territorio: la sua presenza non è spuntata per caso, trovando facile presa anche rispetto a chi aveva sottovalutato il problema. Le forze dell’ordine e la magistratura hanno ora dato più vigore alla loro azione investigativa e i frutti sono visibili.

Condividiamo la necessità di condurre unitariamente e con fermezza la linea del rifiuto contro ogni forma di organizzazione malavitosa, tesa a condizionare la libertà e lo sviluppo economico e sociale di San Salvo.

Siamo impegnati, come maggioranza del nostro Comune, a prendere tutte le iniziative finalizzate a prevenire e combattere con ogni mezzo, di tipo culturale e sociale, oltre che con la costante collaborazione con le forze dell'ordine, tutto ciò che mette a rischio la qualità della vita e il benessere democratico della nostra collettività.