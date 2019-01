Progetto didattico US San Salvo ISS Mattioli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un gruppo di studenti accompagnati dalla docente di educazione fisica Carolina Intoccia si sono recati domenica 27 gennaio allo Stadio Davide Bucci per sviluppare una scheda di valutazione tecnica, tattica e comportamentale degli atleti che si accingevano a disputare una gara di calcio. Gli alunni si sono divisi in due gruppi per valutare le due squadre: l'US San Salvo e il Raiano. Nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo della gara, i ragazzi hanno scambiato qualche parola con il dimissionario presidente dell'US Antonio Castaldo.

"La squadra oggi sta giocando bene seppure mancano giocatori importanti. La rosa attuale e' principalmente composta da giocatori della categoria giovanile. La squadra pertanto risulta essere in emergenza." Ha dichiarato Castaldo.

Attualmente la squadra sansalvese e' nella categoria Promozione girone B con 32 punti e ne mancano 8 per la salvezza matematica. Per la cronaca la partita si è conclusa con la vittoria dell'US San Salvo per 2 reti a 0.

Presto i risultati delle rilevazioni compiute dai ragazzi.