Oggi la presentazione del progetto di ristrutturazione della chiesa di San Nicola

Mercoledi 30 gennaio alle ore 18.30 don Beniamino presentera' il progetto di ristrutturazione della Chiesa di San Nicola. Sara' un momento di gioia e festa per la parrocchia ma anche per tutta la citta' perche' le Chiese sono un patrimonio comune della intera Comunita' civile, un patrimonio storico, culturale e affettivo del luogo dove sorgono e dove accolgono il passare del tempo e della vita di chi vi abita; per questo presenziera' l' evento insiema al parroco don Beniamo il sindaco Tiziana Magnacca per sottolineare la vicinanza dell' Amministrazione Comunale a questo importante momento della storia della nostra comunita'.